Secondo i sondaggi pubblicati lunedì 13 aprile, le intenzioni di voto per i principali schieramenti politici mostrano un rallentamento. I dati raccolti da Swg per il Tg La7 indicano una perdita di consensi sia per i leader di partito che per i partiti stessi, con una flessione generale nel sostegno degli elettori rispetto ai periodi precedenti. La situazione riflette un momento di stabilità precaria nel panorama politico nazionale.

Lunedì 13 aprile, i nuovi rilevamenti Swg per il Tg La7 mostrano un rallentamento generalizzato delle principali forze politiche nelle intenzioni di voto. Il quadro elettorale vede una flessione che tocca i vertici della scena nazionale, con Fratelli d’Italia, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle in contrazione rispetto alle rilevazioni precedenti. La geografia dei numeri tra stabilità e lievi cedimenti. Nonostante la perdita dello 0,2% che porta la formazione di Meloni al 29,3%, il primo partito mantiene una posizione di netta preminenza sul campo. Sul fronte opposto, Schlein registra un calo dello 0,1%, attestandosi al 21,9%, mentre la compagine guidata da Conte scende al 12,2%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggi: frenata dei big, Meloni e Schlein perdono consensi

Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 30 gennaio, centrodestra e Pd perdono consensi: ridono solo M5S e AVSPer chi voterebbero gli italiani venerdì 30 gennaio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Leggi anche: Sondaggi: Vannacci al 4%, calo dei consensi a destra colpisce più FdI che la Lega