Durante i Campionati Italiani di ParaTaekwondo disputati domenica 12 aprile 2026 nel Palazzetto dello Sport di Giugliano, la giovane atleta di origine catanzarese ha ottenuto la medaglia d’argento nella disciplina Poomsae. La competizione ha visto il coinvolgimento di numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni, con l’atleta che si è distinta per le sue performance. La vittoria rappresenta un risultato importante per la carriera della promettente sportiva.

La giovane promessa del Taekwondo catanzarese, Sofia Mininni, ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità Poomsae durante i Campionati Italiani di ParaTaekwondo tenutisi domenica 12 aprile 2026 a Giugliano, nel Palazzetto dello Sport. Il risultato della classe P20, agonista della ASD Taekwondo Guerra, segna un punto fondamentale per il percorso sportivo della ragazza, che ora punta alla conquista della cintura nera prevista per il 2027. Il successo ottenuto nel territorio campano è il culmine di un percorso tecnico meticoloso, costruito sotto la guida del maestro Tonino Guerra e della coach M° Maria Fragale. Durante la cerimonia di premiazione, alla presenza dei genitori dell’atleta, Bruno e Marcella, oltre ai compagni di squadra, l’allenatore ha ufficializzato la candidatura di Sofia all’esame di grado superiore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sofia Mininni brilla a Giugliano: argento e sogni di cintura nera

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