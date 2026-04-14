Smettetela di vivere nell’ignoranza Le persone sono state violentissime Trovate un bravo ginecologo e andateci | Nilufar Addati travolta dalle polemiche per il congelamento degli ovuli

Nilufar Addati ha suscitato molte reazioni pubbliche dopo la sua partecipazione a un programma televisivo, in cui ha parlato del congelamento degli ovuli. La discussione si è accesa su temi come la violenza e la mancanza di informazione, con alcuni commenti che invitano a cercare professionisti qualificati. La scelta di conservare gli ovuli in giovane età, pur essendo sempre più praticata, rimane ancora poco affrontata nel dibattito pubblico.

La scelta di congelare gli ovuli in giovane età, oggi sempre più diffusa ma ancora poco raccontata pubblicamente, è diventata un tema di forte dibattito mediatico dopo il racconto di Nilufar Addati a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo. L’ex volto di Uomini e Donne, 28 anni, ha raccontato in diretta la decisione di intraprendere il percorso del social freezing, spiegando di aver scelto di condividere tutto anche sui social, compresi passaggi medici, costi e dubbi, con l’obiettivo dichiarato di fare informazione. Una scelta che ha immediatamente diviso il pubblico: da un lato il sostegno di chi ha apprezzato la trasparenza e anche la scelta, dall’altro le critiche di chi ha giudicato prematura o eccessiva la decisione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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