Slime day e science show

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, il LUDUM di Catania ospiterà l’evento Slime & Science Show, con attività dedicate a bambini e ragazzi. La manifestazione si terrà in via Guido Gozzano 2 e proporrà esperimenti e laboratori interattivi legati alla scienza, con particolare attenzione alla creazione di slime. L’obiettivo è offrire un’esperienza pratica e coinvolgente, mostrando come la scienza possa essere divertente e accessibile a tutti.

Slime & Science Show al LUDUM. Sabato 18 e Domenica 19 Aprile. Via Guido Gozzano 2, Catania. La scienza non è un insieme di formule da studiare, ma un’esperienza da vivere. È scoperta, stupore, partecipazione. Ed è proprio questo che accade al LUDUM: la conoscenza prende forma, si tocca, si.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Lego day e science show al Ludum Vespa Day a Carrara: tra benedizione dei motori e show acrobaticiIl Vespa Day animerà la città di Carrara domenica 12 aprile, segnando l’apertura ufficiale della stagione estiva con un programma che unisce... Weird Science Slime & Science Show al LUDUM Sabato 18 e Domenica 19 Aprile Via Guido Gozzano 2, Catania La scienza non è un insieme di formule da studiare, ma un’esperienza da vivere. È scoperta, stupore, partecipazione. Ed è proprio questo che a - facebook.com facebook