Nella vicenda giudiziaria riguardante il cosiddetto “Sistema Sorrento”, emergono dettagli sulla condotta di un sindaco di Sant’Agnello che, secondo gli atti, avrebbe rifiutato una tangente proposta da un imprenditore. Il primo cittadino avrebbe allontanato il costruttore, che tentava di consegnargli denaro illecito, dichiarando di non voler avere a che fare con lui. La vicenda si inserisce nell’ambito di un’inchiesta più ampia sulla corruzione nella zona.

A leggere gli atti della Tangentopoli che sta indignando il territorio della costiera sorrentina, qui c’era un sindaco che mise alla porta un costruttore perché questi voleva consegnargli una mazzetta. Si chiama Piergiorgio Sagristani, è stato primo cittadino di Sant’Agnello fino al 2023, nel settembre 2020 fu tra gli influencer politici decisivi per l’elezione a sindaco di Sorrento del suo amico Massimo Coppola, uno che gli invece gli imprenditori tangentari li accoglieva con tutti gli onori e gli cuciva gli appalti addosso, per ricevere in cambio una fetta della torta. Ma il ‘Sistema Sorrento’ era operativo solo a Sorrento e per gli appalti di Sorrento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Sistema Sorrento’, la storia | Il sindaco di Sant’Agnello rifiutò la mazzetta dall’imprenditore: “Non voleva avere a che fare con lui”

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