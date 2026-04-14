Sistema Ferraro nuovo ' no' al Riesame ad accuse di camorra e arresti

Da casertanews.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Napoli ha respinto nuovamente il ricorso presentato dalla Dda nel procedimento riguardante il cosiddetto 'Sistema Ferraro'. I giudici hanno confermato la decisione del gip, che aveva escluso l’aggravante mafiosa e rigettato la richiesta di misure cautelari nei confronti dell’ex consigliere regionale. La vicenda riguarda accuse legate a presunti collegamenti con ambienti camorristici e coinvolgimenti in attività illegali.

Nuovo ‘no’ dal Riesame al ricorso della Dda sul ‘Sistema Ferraro’. I giudici partenopei confermano la decisione del gip Nicola Marrone che aveva escluso l’aggravante mafiosa, contestata all’ex consigliere regionale Nicola Ferraro, e respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari nei.🔗 Leggi su Casertanews.it

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