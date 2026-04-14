Sistema Ferraro nuovo ' no' al Riesame ad accuse di camorra e arresti

Il tribunale di Napoli ha respinto nuovamente il ricorso presentato dalla Dda nel procedimento riguardante il cosiddetto 'Sistema Ferraro'. I giudici hanno confermato la decisione del gip, che aveva escluso l’aggravante mafiosa e rigettato la richiesta di misure cautelari nei confronti dell’ex consigliere regionale. La vicenda riguarda accuse legate a presunti collegamenti con ambienti camorristici e coinvolgimenti in attività illegali.

Nuovo ‘no’ dal Riesame al ricorso della Dda sul ‘Sistema Ferraro’. I giudici partenopei confermano la decisione del gip Nicola Marrone che aveva escluso l’aggravante mafiosa, contestata all’ex consigliere regionale Nicola Ferraro, e respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari nei.🔗 Leggi su Casertanews.it Il pericolo nei cantieri. La camorra infiltrata nel sistema degli appalti 11 arresti vicini ad un clanUn’inchiesta della Dda di Firenze per presunte intimidazioni finalizzate a rinegoziare i costi di lavori ottenuti da un’impresa edile in subappalto... Camorra: smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana, 11 arrestiUn articolato sistema di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano, con esponenti collegati al clan camorristico...