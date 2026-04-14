Martedì 14 aprile 2026, nel Masters 1000 di Monte Carlo, Jannik Sinner ha superato Alexander Zverev con il punteggio di 6-1 6-4, assicurandosi un posto in finale. La partita si è conclusa con un risultato netto in favore di Sinner, che ha dominato l’incontro contro il tedesco. La finale si giocherà nei prossimi giorni, con Sinner che cerca il suo primo titolo in questa manifestazione.

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla finale del Masters 1000 di Monte Carlo battendo Alexander Zverev con un netto 6-1 6-4 questo martedì 14 aprile 2026. L’atleta altoatesino, che attualmente occupa la seconda posizione nel ranking mondiale, ha dominato l’incontro durato poco più di un’ora e venti minuti, mostrando una superiorità tecnica e fisica tale da non lasciare spazi al tedesco. Il dominio totale dell’altoatesino sul campo monegasco. L’incontro è iniziato con una prestazione travolgente del numero 2 del mondo, che ha immediatamente messo in crisi la resistenza di Zverev. Nel primo set, la disparità fu evidente: Sinner ha chiuso il parziale con un impressionante 6-1, riuscendo persino a strappare tre game consecutivi al rivale grazie a una gestione impeccabile del servizio e a una risposta estremamente aggressiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner travolge Zverev a Monte Carlo: è finale!

SINNER FA' IMPAZZIRE ZVEREV E VOLA IN SEMIFINALE ALLE ATP FINALS.

Jannik Sinner in finale a Monte Carlo, Zverev annichilito: “Ho fatto quello che volevo”Jannik Sinner è semplicemente devastante: annienta Alexander Zverev in due set (6-1, 6-4) e vola in finale al Masters 1000 di Monte-Carlo.

Monte-Carlo 2026: Sinner sfida Zverev, derby Musetti-DarderiIl tabellone del primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma a Monte-Carlo dal 5 al 12 aprile 2026, è stato ufficialmente...