Questa mattina al Teatro del Casinò di Sanremo si è svolto un incontro tra amministratori locali, rappresentanti della polizia municipale e tecnici del settore. L’obiettivo è stato discutere delle innovazioni tecnologiche applicate alla sicurezza urbana, con particolare attenzione all’utilizzo di droni e intelligenza artificiale. L’evento ha visto la partecipazione di vari esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno analizzato le recenti implementazioni e le prospettive future di questi strumenti.

Questa mattina, presso il Teatro del Casinò di Sanremo, amministratori locali, comandanti della polizia municipale, tecnici e specialisti del settore si sono riuniti per affrontare le nuove frontiere della sicurezza urbana. Il convegno ha analizzato l'integrazione tra tecnologie avanzate — come bodycam, droni, fototrappole, sistemi di lettura targhe e intelligenza artificiale — e le necessità di tutela dell'ambiente e della privacy. Il passaggio dal controllo analogico alla gestione dei flussi d .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza urbana: droni e IA rivoluzionano il lavoro della polizia

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