Siamo con te anche da Messina un messaggio di vicinanza al Papa

Da Messina arriva un messaggio di solidarietà rivolto al Papa, promosso dal gruppo “Padre nostro… padre di tutti”. Il gesto si inserisce in un contesto di tensioni e confronti internazionali che, nelle ultime ore, hanno coinvolto il Pontefice. Il messaggio di vicinanza mira a esprimere sostegno in un momento di conflittualità globale.

Arriva anche da Messina un segnale di sostegno e vicinanza al Papa. Il gruppo “Padre nostro. padre di tutti” ha voluto far sentire la propria voce in un momento segnato da forti tensioni e da un acceso confronto internazionale che ha coinvolto, nelle ultime ore, il Pontefice.Con parole semplici.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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“Siamo cresciuti in una famiglia complessa. Se papà Cristiano è felice lo sono anche io. Con Dori Ghezzi c’è rispetto, ma siamo distanti”: così Filippo De AndrèFilippo De André, figlio di Cristiano e nipote di Fabrizio, a Cook – Corriere della Sera racconta del suo grande amore per il cibo e la buona cucina...

Il futuro è passato, e non ce ne siamo nemmeno accorti. C'eravamo tanto amati C'eravamotantoamati(197 (1974) - facebook.com facebook

"Qui siamo in presenza di una vera e propria indecenza giudiziaria." #Matone #cransmontana #Moretti v x.com