Siaarti | Basta attacchi agli ospedali in Libano proteggere chi cura

Il 30 marzo, l'Associazione medica mondiale ha espresso preoccupazione per l'aumento di attacchi contro il personale e le strutture sanitarie in Libano. La situazione ha portato a richieste di protezione per chi lavora nel settore sanitario e a un appello affinché cessino le aggressioni. La problematica riguarda un contesto di violenza che coinvolge le strutture ospedaliere nel Paese.

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - "Il 30 marzo l'Associazione medica mondiale ha espresso profonda preoccupazione per la crescente ondata di violenza diretta contro il personale e le strutture sanitarie in Libano. Purtroppo nei giorni successivi la situazione è ulteriormente precipitata", sottolinea la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), che in una nota esprime profonda preoccupazione per quanto sta accandendo in Libano. Gli anestesisti-rianimatori si uniscono così all'appello dell'Associazione medica mondiale per la tutela del personale sanitario, dei pazienti e degli ospedali in zona di conflitto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Siaarti: "Basta attacchi agli ospedali in Libano, proteggere chi cura" Libano, l’appello di Albanese: stop agli attacchi per salvare la treguaIl primo ministro australiano Anthony Albanese ha sollecitato Israele a interrompere le operazioni militari contro il Libano, esprimendo profonda... Leggi anche: Il G7 condanna l’Iran: «Stop immediato agli attacchi». Pronto il piano per proteggere l’energia mondiale #Attualità #VideoAdnkronos Dolore: a Riccione congresso Acd Siaarti per cure più accessibili e personalizzate: #ILMONITO Integrazione tra innovazione, medicina personalizzata e lavoro multidisciplinare per superare le disuguaglianze nell’accesso e miglior - facebook.com facebook Terapia del dolore e cure palliative, a Riccione il congresso Siaarti x.com