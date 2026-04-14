Si tocca i genitali il Var lo incastra e viene espulso | è il rosso più assurdo di sempre?

Durante la partita tra le due squadre, un giocatore è stato espulso per aver toccato i genitali, in seguito a una revisione tramite il sistema VAR. L’episodio ha suscitato molte polemiche e viene considerato uno dei più singolari in ambito calcistico. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, ma l’incidente ha attirato l’attenzione di molti appassionati e commentatori.

Tensione altissima nel classico tra Corinthians e Palmeiras, concluso 0-0 ma segnato da un episodio destinato a far discutere. Al 35’ André, talento classe 2006 del Corinthians, compie un gesto ritenuto osceno dopo uno scontro con Andreas Pereira. I giocatori del Palmeiras protestano immediatamente e chiedono il controllo VAR. Richiamato al monitor, l’arbitro Flavio Rodrigues de Souza cambia la sua valutazione iniziale ed espelle il centrocampista con un rosso diretto, appellandosi alla norma che vieta gesti antisportivi e osceni rivolti agli avversari (Xcamisa8BRASIL).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Si tocca i genitali, il Var lo incastra e viene espulso: è il rosso più assurdo di sempre? Leggi anche: Tocca genitali di Sorloth e viene espulso, cos’è successo in Atletico Madrid-Getafe Kelly espulso in Juve-Galatasaray, l’arbitro estrae il secondo giallo: il VAR lo richiama, rosso direttoEpisodio più che dubbio in Juve-Galatasaray a inizio di ripresa quando i bianconeri restano in 10: Kelly viene espulso per un intervento su Yilmaz.