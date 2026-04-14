Serie C Carpi un’altra salvezza capolavoro E per un po’ sono stati sogni playoff

Il Carpi ha raggiunto la salvezza in Serie C, anche se la vittoria è arrivata in un momento difficile, coincidente con una pesante sconfitta per 0-3 contro Pesaro, analoga a quella subita ad Ascoli. La squadra ha comunque concluso la stagione con un risultato che ha permesso di evitare i playout, mantenendo un certo distacco dagli ultimi 90 minuti di campionato. Per comprendere appieno l’andamento della stagione, è importante considerare anche le partite precedenti.

Vero che la salvezza è arrivata nel giorno della sconfitta più pesante della stagione, lo 0-3 di Pesaro identico per proporzioni solo a quello subito ad Ascoli, ma per giudicare la stagione del Carpi bisogna cercare di mantenere un certo distacco dagli ultimi 90’. Per il secondo anno di fila la squadra biancorossa si è assicurata la permanenza in Serie C con largo anticipo: l’anno scorso fu a 3 gare dalla fine, senza riuscire negli ultimi 270’ a fare lo scatto verso il sogno playoff; quest’anno la salvezza ’virtuale’ è arrivata sempre con 3 turni di anticipo battendo il Pontedera, quella matematica a 180’ dalla fine dopo il ko di Pesaro. Da qualsiasi posizione si guardi le due stagioni del ritorno fra i professionisti del Carpi targato Lazzaretti (in foto), si tratta di due capolavori sportivi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie C. Carpi, un’altra salvezza capolavoro. E per un po’ sono stati sogni playoff Carrara travolge lo Spezia 3-1: salvezza e sogni di playoffIl 3-1 finale tra Carrara e Spezia al De Marmi consegna agli azzurri una vittoria cruciale, che mette in sicurezza la permanenza in campionato e... Calcio Serie C. Il Carpi e una salvezza quasi certaIl successo di venerdì sera col Pontedera di fatto ha timbrato con 3 turni di anticipo la salvezza del Carpi. SERIE D | Scaringella e Gravina sognano i playoff: “La manita al Ferrandina è un segnale per tutti” #gravina #sport - facebook.com facebook Chivu balla sulle macerie della serie A, Allegri vede il fantasma di Giannetti, Spalletti, calmino! Leggi l’editoriale di Massimo Pavan x.com