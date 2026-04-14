Serie A volata Champions | Juventus padrona il Milan torna all’antico

La corsa alla qualificazione in Champions League si fa più intensa mentre il campionato di Serie A si avvicina alla conclusione. La Juventus mantiene il comando della classifica, mentre il Milan ha ripreso una posizione più vicina alle prime. La stagione sta per chiudersi e le ultime partite determineranno le squadre che accederanno alla principale competizione europea. La lotta si fa più serrata e i giochi sono ancora aperti.

Il campionato di Serie A si avvia lentamente verso la sua conclusione. La Serie A, in questo clima di primavera sta per emettere gli ultimi verdetti. Se, per quanto riguarda la lotta per lo scudetto l’Inter sembra aver distaccato il Napoli, più complicata sembrerebbe la lotta per i restanti due posti in Champions League. Sono in 5 per due posti. In questo vortice è finito anche il Milan, complice la netta sconfitta per 0-3 rimediata a San Siro contro l’Udinese. Per ora sembrerebbe che solo la Juventus sia padrona del proprio destino. La vittoria di misura nello scontro diretto contro l’Atalanta, grazie al gol di Jeremie Boga al 48?, ha ricaricato l’ambiente.🔗 Leggi su Stilejuventus.com Un patto per la Champions. Il Milan torna all’anticoAlmeno dieci punti su 18 nelle sei partite di campionato rimanenti per “blindare” la Champions League. Volata Champions League, chi vince? Juventus a rischio, il Como è il grande favoritoCorrono in quattro per un solo posto, nel senso che una entrerà nell’Europa che conta e che garantisce di tenere in equilibrio i conti economici...