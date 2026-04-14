Serie A | battuta cantù La V nera interrompe la striscia negativa e torna in vetta

Nella partita di Serie A, la Virtus Bologna ha conquistato una vittoria contro Cantù con il punteggio di 89-79, interrompendo una serie di risultati negativi. La squadra di casa ha visto in Edwards il suo giocatore più prolifico con 34 punti, mentre altri giocatori hanno contribuito alla vittoria con vari punteggi. La vittoria permette alla Virtus Bologna di tornare in testa alla classifica.

VIRTUS BOLOGNA 89 CANTU’ 79 OLIDATA BOLOGNA: Hackett 2, Edwards 34, Niang 6, Jallow 9, Diouf 2, Diarra 6, Morgan, Alston Junior 17, Smailagic 4, Akele 4, Ferrari 5, Baiocchi ne. All. Jakovljevic. ACQUA SAN BERNARDO: Robinson 4, Bortolami 17, Fevrier 10, Sneed 14, Ballo 10, De Nicolao 6, Moraschini 6, Basile 9, Okeke 3, Chiozza. All. De Raffaele. Arbitri: Borgioni, Lucotti, Dionisi. Note: parziali 28-19; 50-39; 69-59. Tiri da due: Virtus 2137; Cantù 1728. Da tre: 1020; 923. Tiri liberi: 1721; 1829. Rimbalzi: 28; 30 Si arresta a 8 la serie di sconfitte consecutive di una Virtus che non vinceva dal 15 marzo, successo sempre alla Fiera contro Milano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie A: battuta cantù. La V nera interrompe la striscia negativa e torna in vetta Il Foggia interrompe la striscia negativa: 0-0 a CavaA Cava dè Tirreni si è spezzata la lunga serie di sconfitte del Foggia, che ottiene un punto sul difficile campo della Cavese. Finn Balor interrompe una striscia negativaun ritorno sul ring di alto livello ha contrassegnato una serata decisiva per fin balor e per il pubblico presente. Chivu balla sulle macerie della serie A, Allegri vede il fantasma di Giannetti, Spalletti, calmino! Leggi l’editoriale di Massimo Pavan x.com Serie C Sky Wifi | Girone C - Giornata 36 I Crotone-Catania 2-0 #CataniaFC - facebook.com facebook