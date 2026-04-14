Negli ultimi anni i deodoranti hanno visto un’evoluzione significativa, con formule sempre più efficaci, mirate e delicate. Molti di questi prodotti puntano a soluzioni green, con texture che richiamano quelle dei trattamenti skincare. La domanda di mercato resta alta: i deodoranti e gli antitraspiranti sono tra i prodotti per il corpo più venduti, registrando continui aumenti nelle vendite.

I deodoranti? Per fortuna, si vendono come il pane (o quasi). Questi, assieme agli antitraspiranti, rappresentano la categoria di prodotti per il corpo con maggiori dinamiche di crescita. Il loro consumo è aumentato del +9,2% nel 2024 rispetto al 2023 (fonte: Beauty Report 2025 di Cosmetica Italia ). Vengono acquistati soprattutto nella grande distribuzione e in farmacia ma aumenta anche la ricerca da parte dei consumatori di un deodorante antibatterico naturale nei canali erboristeria e bioprofumeria. Del resto, negli ultimi anni, l’attenzione verso ingredienti green e formule delicate ha portato alla diffusione di soluzioni innovative, in grado di contrastare i cattivi odori senza alterare l’equilibrio della pelle.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sempre più efficaci, specifici e delicati, i nuovi deodoranti guardano a formule green e texture sensoriali, come fossero veri e propri prodotti skincare

Tante le novità della skincare coreana per il 2026: dagli esosomi alle texture jelly, nuovi ingredienti, tendenze e prodotti che stanno conquistando il mercatoLa skincare coreana continua a guidare l’innovazione beauty globale e guarda al 2026 con un approccio sempre più evoluto e orientato ai risultati.

Leggi anche: Per il morbo di Crohn nuovi farmaci sempre più efficaci