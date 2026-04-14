Per la dichiarazione dei redditi 2026, relativa all’anno d’imposta 2025, vengono introdotte modifiche che aumentano il beneficio fiscale per le spese sostenute per scuola, mensa, gite e servizi integrativi. Le novità puntano a estendere il vantaggio per molte famiglie italiane, anche se vengono ridotti i margini di errore nella compilazione. La riforma interessa direttamente la possibilità di detrarre alcune spese legate all’istruzione dei figli.

La dichiarazione dei redditi 2026, relativa all’anno d’imposta 2025, cambia passo sul fronte delle spese per l’istruzione e allarga concretamente il perimetro del vantaggio fiscale per milioni di famiglie italiane. L’aumento del tetto detraibile per le spese scolastiche non modifica l’architettura del beneficio, ma ne amplia la portata economica, rendendo il capitolo famiglia, scuola e fisco uno dei più rilevanti della stagione dichiarativa. Sullo sfondo resta però una verità tutta italiana: il bonus esiste, ma per ottenerlo senza intoppi servono ordine, documenti corretti e pagamenti perfettamente tracciabili. Cambia il nuovo limite massimo. Il cambiamento più evidente riguarda il nuovo limite massimo delle spese scolastiche detraibili, che sale a 1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scuola, mensa, gite e servizi integrativi: nel 730 cresce il vantaggio fiscale per i genitori, ma si restringe il margine di errore

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