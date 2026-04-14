Nella mattinata di lunedì 13 aprile, un incidente tra due camion si è verificato tra le località di Santhià e Carisio, provocando la morte di un uomo di 63 anni. L’impatto violento ha coinvolto i mezzi pesanti lungo la strada provinciale, mentre i soccorritori intervenuti sul posto hanno constatato il decesso della vittima. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Un violento impatto tra due mezzi pesanti ha strappato la vita a un uomo di 63 anni nella zona tra Santhià e Carisio, lunedì 13 aprile. Il conducente del primo camion, Andrea Trizzino, residente a Brusnengo, è deceduto sul posto nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, che si sono rivelati purtroppo inutili per salvargli la vita. Dinamica dello scontro e bilancio dei feriti. Il sinistro stradale, avvenuto nella giornata di lunedì, ha coinvolto due veicoli commerciali. Oltre alla vittima, il secondo autista, un uomo di 54 anni, è rimasto ferito durante la collisione. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state immediatamente mobilitate sul luogo dell’incidente, mentre l’impiego dell’elisoccorso è stato necessario per gestire la gravità della situazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra camion tra Santhià e Carisio: muore un uomo di 63 anni

Scontro auto-camion: uomo di 63 anni grave sulla PedemontanaUn grave scontro tra un’automobile e un mezzo pesante ha colpito la Pedemontana lombarda nella mattinata del 1° aprile 2026, lasciando un conducente...

Scontro tra due camion sull’autostrada A4, muore un uomoNella mattina di mercoledì 25 marzo un uomo è morto in un incidente avvenuto sull’autostrada A4 all’altezza di Bolgare, nel tratto tra i caselli di...

Argomenti più discussi: Incidente a Modena, scontro tra camion per il trasporto del latte e un'auto: tre morti e un ferito grave; Incidente a Modena, 3 morti nello scontro frontale tra un camion per trasporto latte e un’auto; Lesmo: incidente tra camion e auto, anche i vigili del fuoco in via Ratti; Modena, scontro tra un autocarro e una macchina: tre morti.

Iran, gli elicotteri Usa pronti ma si rischia lo scontro con Cina e Russia x.com

#Delitti a #VillaPamphili, scontro in #aula sulla perizia psichiatrica di #Kaufmann - facebook.com facebook