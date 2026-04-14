Scontro auto-camion in A1 | un ferito grave e code

Questa mattina all’alba, lungo l’autostrada A1, si è verificato un incidente tra un’auto e un camion. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e i soccorsi. Una persona è rimasta gravemente ferita e si trova ora sotto le cure dei sanitari. La strada è stata temporaneamente chiusa, causando lunghe code nei dintorni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un ferito grave per un incidente in A1 verificatosi stamattina all'alba per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada. A scontrarsi un’auto e un camion attorno alle 5 del mattino. Sul posto il 118 che con un'ambulanza ha portato un 51enne al Maggiore con ferite gravi nell'Area Rossi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Terribile scontro auto-camion, un ferito grave sulla E45Terni, 29 gennaio 2026 – Grave incidente stradale intorno alle 15 sulla E45 in direzione di Perugia, poco prima dello svincolo di San Gemini Sud. Modena, scontro tra auto e camion del latte: tre morti e un ferito graveQuesta mattina si è verificato un frontale tra un'auto e un camion del latte alle porte di Modena. Scontro tra furgone ed auto in A1, morti 3 operai Scontro moto-auto, morto motociclista torinese nell’Alessandrino x.com PADULA SCALO, SCONTRO TRA AUTO E MOTO: GIOVANE IN OSPEDALE - Attimi di forte tensione nel pomeriggio a , dove si è verificato un che ha coinvolto un’auto e una moto lungo la SS19 Nazionale. Ad - facebook.com facebook