Sciopero Blujet Movimento 5 Stelle al fianco dei lavoratori | Basta disparità necessario ristabilire equità
Il Movimento 5 Stelle si unisce ai lavoratori di Blujet partecipando a uno sciopero in difesa della continuità territoriale sullo Stretto di Messina. La mobilitazione riguarda le difficoltà legate alla tutela dei posti di lavoro e alle disparità nel settore dei trasporti. La protesta coinvolge il personale dell’azienda e si svolge con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle problematiche della continuità tra le due sponde.
Il Movimento 5 Stelle scende in campo al fianco dei lavoratori Blujet e aderisce alla mobilitazione per la continuità territoriale sullo Stretto di Messina. Una delegazione del partito, infatti, sarà presente al presidio in programma il prossimo 17 aprile. Antonio De Luca, capogruppo del partito.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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