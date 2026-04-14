Schiena dritta e 4 centimetri in più | l' intervento record che ha rimesso in piedi un traslocatore
Un uomo di oltre due metri e 120 chili ha subito un intervento chirurgico che gli ha permesso di recuperare la posizione eretta e ottenere circa quattro centimetri in più di altezza. La sua colonna vertebrale, gravemente danneggiata dal peso e dall’usura, non sosteneva più correttamente il corpo. L’intervento, considerato record, ha restituito mobilità e stabilità alla sua schiena, permettendogli di tornare a camminare in modo più naturale.
Due metri di altezza per 120 chili. Una stazza imponente messa però in ginocchio da una colonna vertebrale che non reggeva più il peso del lavoro e degli anni. Un traslocatore di 55 anni è tornato a camminare dritto, guadagnando persino quattro centimetri in altezza, grazie a un complesso.🔗 Leggi su Romatoday.it
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