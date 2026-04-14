Schiena dritta e 4 centimetri in più | l' intervento record che ha rimesso in piedi un traslocatore

Un uomo di oltre due metri e 120 chili ha subito un intervento chirurgico che gli ha permesso di recuperare la posizione eretta e ottenere circa quattro centimetri in più di altezza. La sua colonna vertebrale, gravemente danneggiata dal peso e dall’usura, non sosteneva più correttamente il corpo. L’intervento, considerato record, ha restituito mobilità e stabilità alla sua schiena, permettendogli di tornare a camminare in modo più naturale.