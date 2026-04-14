Scherma a Modena | 80 giovani debuttanti sfidano il destino in pedana

A Modena, presso la palestra di Pentamodena in strada San Faustino 113, si è tenuta domenica la quattordicesima edizione di Schivando & Toccando. L'evento ha visto la partecipazione di 80 giovani atleti che si sono sfidati sulla pedana nella disciplina della scherma. La manifestazione ha coinvolto ragazzi di varie età, tutti pronti a mettere alla prova le proprie capacità sul campo di gara.

La palestra di Pentamodena, situata in strada San Faustino 113 a Modena, ha ospitato domenica scorsa la quattordicesima edizione di Schivando & Toccando, un appuntamento che ha la partecipazione di 80 giovani atleti pronti a confrontarsi sulla pedana. L’iniziativa, interamente dedicata ai ragazzi alle prime armi con la scherma, si è confermata un pilastro per il movimento sportivo locale, attirando talenti provenienti da diverse zone dell’Emilia-Romagna. Un mosaico di presenze tra tradizione e nuove generazioni. Il successo della giornata non è stato solo quantitativo, ma ha dimostrato una capacità di attrazione territoriale che parte dai centri più vicini per arrivare fino alla costa e alle valli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma a Modena: 80 giovani debuttanti sfidano il destino in pedana Scherma, gli atleti olimpici sfidano in pedana i colleghi paralimpiciSabato 14 e domenica 15 marzo al Piacenza Expo la gara inclusiva più partecipata nella storia della FIS. Leggi anche: Scherma, weekend internazionale con 80 azzurri in pedana: fioretto al Cairo, sciabola a Padova e Atene, spada a Budapest