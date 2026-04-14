Scarlett Johansson ricorda gli anni 2000 a Hollywood | Noi attrici fatte a pezzi per come apparivano ipersessualizzate e con una ristretta scelta di ruoli

L’attrice ha ripercorso gli anni 2000 a Hollywood, sottolineando come molte colleghe siano state spesso ridotte a oggetti per il loro aspetto, con ruoli limitati e una forte sessualizzazione. Ricorda che in quel periodo le professioniste del settore erano spesso fatte a pezzi per come apparivano e avevano poche possibilità di scelta. La Johansson non ha esitato a condividere le sue impressioni su quell’epoca passata.

Ci sono epoche che, viste da lontano, rivelano qualcosa di scomodo. Scarlett Johansson lo sa bene, e non ha alcuna intenzione di addolcire i ricordi. L’attrice, 41 anni, si è seduta davanti alle telecamere di Cbs Sunday Morning per parlare del lancio della sua nuova linea di skincare, The Outset, e di una carriera lunga ormai tre decenni. Ma è quando la conversazione è scivolata sugli anni della sua giovinezza che le parole si sono fatte più nette. Scarlett Johansson ha esordito sul set da bambina – il suo debutto risale a un episodio del 1994 di Late Night with Conan O’Brien – e ha conquistato la notorietà internazionale nel 2003 con Lost in Translation di Sofia Coppola, dove non ancora ventenne recitava accanto a Bill Murray.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Scarlett Johansson ricorda gli anni 2000 a Hollywood: «Noi attrici fatte a pezzi per come apparivano, ipersessualizzate e con una ristretta scelta di ruoli» Scarlett Johansson: "Le giovani attrici erano 'fatte a pezzi' per il loro aspetto nei primi anni 2000"La star del cinema ha ricordato i problemi affrontati all'inizio della sua carriera a causa di come venivano trattate le attrici. Jurassic World: il mistero sul titolo del sequel con Scarlett JohanssonLa registrazione di una serie di domini ha 'messo in allarme' gli addetti ai lavori, ma visti i numerosi impegni di Scarlett Johansson le riprese del...