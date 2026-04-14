Scandalo plasma all' Ospedale di Torrette Ruggeri M5S | Inerzia politica intollerabile
Lo scandalo legato al plasma all’Ospedale di Torrette torna a essere oggetto di discussione in Consiglio regionale. Questa mattina, il rappresentante dell’amministrazione ha fornito risposte a un’interrogazione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle riguardante la distruzione di una grande quantità di plasma. La questione è stata sollevata pubblicamente e discussa nel corso della seduta.
ANCONA- Lo scandalo del plasma che ha investito l’Ospedale di Torrette torna in Consiglio regionale. Questa mattina, 14 aprile, l’Assessore competente ha risposto all’interrogazione immediata presentata dalla consigliera del M5S Marta Ruggeri in merito alla distruzione di un ingente quantitativo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di TorretteANCONA – Oltre 1600 sacche di plasma prelevato dai donatori gettate via, invece di essere utilizzate per ricerca, farmaci o trasfusioni.
Sacche di plasma gettate nei rifiuti, lo scandalo che travolge Torrette. L'assessore Calcinaro: "Faremo commissione di verifica"Lo dice l'assessore alla Sanita' della Regione Marche, Paolo Calcinaro, a proposito dell'inchiesta di Fanpage relativa allo spreco di plasma nelle...