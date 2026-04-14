Scandalo plasma all' Ospedale di Torrette Ruggeri M5S | Inerzia politica intollerabile

Lo scandalo legato al plasma all’Ospedale di Torrette torna a essere oggetto di discussione in Consiglio regionale. Questa mattina, il rappresentante dell’amministrazione ha fornito risposte a un’interrogazione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle riguardante la distruzione di una grande quantità di plasma. La questione è stata sollevata pubblicamente e discussa nel corso della seduta.