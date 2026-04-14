Durante una partita di Promozione B Lombardia tra Gropello ed Eva Milano, domenica scorsa, si è verificato un episodio di violenza in campo. Un allenatore ha aggredito verbalmente e fisicamente la capitana della squadra avversaria. L’incidente si è verificato nel corso del match e ha attirato l’attenzione dei presenti, portando a interventi delle autorità sportive. La partita è stata interrotta temporaneamente a causa dello scontro.

Un episodio di violenza ha travolto il campo di gioco durante lo scontro calcistico della Promozione B Lombardia tra Gropello ed Eva Milano, avvenuto domenica scorsa. La tensione è esplosa in seguito a un’espulsione che ha spinto l’allenatore della squadra ospitante a scagliarsi fisicamente contro la capitana dell’Eva Milano, trasformando una normale competizione sportiva in un momento di profonda gravità umana. L’escalation dal fallo al contatto fisico. Tutto è iniziato quando una giocatrice del Gropello è stata colpita da una seconda ammonizione, decisione che l’arbitro ha preso a seguito di un fallo commesso sul terreno di gioco. Le immagini riprese dagli spalti hanno documentato come la reazione della panchina sia stata immediata e violenta dopo il provvedimento disciplinare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo in Promozione: allenatore aggredisce la capitana in campo

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