Nella città di Desio, il Supermercato delle Scarpe è una delle attività commerciali più riconoscibili, situato lungo corso Milano e frequente punto di passaggio per molti automobilisti. Recentemente, si è ventilata l’ipotesi di sospendere temporaneamente le attività presso la sede di Paderno. La questione riguarda principalmente le implicazioni sulla zona e sulla viabilità, senza che siano state ancora fornite decisioni ufficiali o dettagli specifici.

Il Supermercato delle Scarpe è una delle attività commerciali più note della città. Nome conosciuto ben oltre i confini di Desio, visibile ogni giorno dai numerosi automobilisti che transitano in corso Milano. Da quando sono iniziati i lavori è anche una delle attività più penalizzate. Qui il cantiere della metrotranvia ha aperto presto, rinchiudendo il negozio tra reti metalliche e polvere. I parcheggi sono stati spazzati via in un colpo solo, mentre la parte degli scavi è diventata un marciapiede. "La situazione è insostenibile – dice Valentina Gerosa (nella foto), figlia dei titolari –. Nessuno è mai venuto qui a dare spiegazioni o rassicurazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Sarebbe meglio fermare la linea a Paderno"

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