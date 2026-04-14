Sara Bosi a Sesto Fiorentino con lo spettacolo Darling
Venerdì 17 e sabato 18 aprile alle ore 21, al Centro Culturale La Lucciola di Sesto Fiorentino, si terrà lo spettacolo “Darling” interpretato da Sara Bosi. L’attrice, nota per aver partecipato al film “Diamanti”, porta in scena quattro storie di donne di diversa età e con sogni differenti, tutte racchiuse in un’unica rappresentazione teatrale. Lo spettacolo presenta un’unica interprete che dà voce a queste narrazioni.
Un’unica attrice per quattro storie di piccole grandi donne, diverse per sogni ed età. Sara Bosi – già nel cast del film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek – porta in scena con lo spettacolo “Darling”, venerdì 17 e sabato 18 aprile (ore 21) al Centro Culturale La Lucciola di Sesto Fiorentino.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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