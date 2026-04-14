Nella giornata di oggi è stato annunciato il rinnovo del direttivo per il quadriennio 2026-2030 di una società operativa locale. Tra le decisioni prese, è stato confermato alla guida il presidente in carica. La comunicazione sottolinea come la comunità continui a partecipare e a riconoscersi nella propria storia, rafforzando così il legame con le proprie origini.

Una comunità che partecipa, sceglie e si riconosce nella propria storia. È questo il segnale più forte arrivato dal rinnovo del Consiglio Direttivo della Società Operaia di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.), che si prepara a guidare l’associazione nel quadriennio 2026–2030.Le urne hanno restituito un risultato chiaro: su 165 schede scrutinate, ben 164 sono risultate valide, senza schede bianche e con una sola nulla. Un dato che testimonia il forte senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei soci.A guidare il nuovo corso sarà ancora Antonio Piscitelli, il più votato con 139 preferenze, riconfermato alla presidenza dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sant’Agata, Società Operaia: Piscitelli confermato presidente

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