La regione continua a far parte del Piano di rientro sanitario, con alcuni rilievi da parte dei ministeri. La rete ospedaliera non è stata ancora aggiornata e rimane ferma ai dati di ottobre 2024. Sono stati segnalati punti nascita in eccesso e un numero elevato di parti cesarei. In più, si riscontra un ritardo nella riduzione dei laboratori privati accreditati.

Rete ospedaliera non ancora aggiornata e ferma ad ottobre del 2024; Punti nascita in eccesso e troppi parti cesarei; ritardo nella riduzione del numero dei laboratori privati accreditati che si trovano sotto la soglia delle 200mila prestazioni annue; assistenza territoriale non potenziata, soprattutto per quanto riguarda le Rsa; il Programma operativo fermo al palo nonostante i ripetuti solleciti dei ministeri dell'Economia e della Salute. Sono questi i rilievi ministeriali, assieme al disavanzo nei bilanci delle Asl, che hanno negato alla Regione Puglia di uscire dal Piano di rientro, come è accaduto invece per la Campania e la Calabria.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sanità, la Puglia resta in Piano di rientro: tutti i rilievi dei ministeri

Puglia, sanità: ecco la delibera per l’abbattimento dei tempi di attesa TUTTI I PROVVEDIMENTI Giunta regionaleLa Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato su proposta dell’assessore alla Salute Donato Pentassuglia la delibera contenete i piani...

Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientroA dare la notizia è stato il governatore Roberto Fico: la Regione Campania è finalmente fuori dal piano di rientro sanitario.

Argomenti più discussi: Sanità, la Puglia resta in Piano di rientro: tutti i rilievi dei ministeri; Sanità in Puglia, il buco da 369 milioni e l'ipotesi di aumento Irpef: la Regione lavora al piano; Sanitaservice Asl Fg: la Regione salva servizi e autisti del 118, soccorritori, ausiliari e pulitori; Sanità in Puglia, Cera attacca Decaro: Telefonate inutili senza cure, i cittadini aspettano risposte.

Parigi prosegue celermente col piano per dotare l’apparato pubblico di programmi locali, abbandonando quelli extra #Ue. Ma è un progetto realmente fattibile in una Europa che non tocca palla in ambito hi-tech L’articolo di @Carlo_theThird x.com

Precipita dal sesto piano di un palazzo: morto ragazzo di 24 anni - facebook.com facebook