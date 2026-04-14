San Salvario smascherata una sala adibita al gioco d’azzardo in un bar-ristorante

Nel quartiere San Salvario di Torino, durante controlli della polizia di Stato finalizzati a contrastare attività illegali e verificare esercizi commerciali, sono state identificate 125 persone e sono stati controllati sei locali. Durante le operazioni è stata scoperta una sala dedicata al gioco d’azzardo all’interno di un bar-ristorante, che risultava essere adibita a questa attività senza autorizzazioni.

Nel quartiere San Salvario di Torino sono state identificate 125 persone e sottoposti a verifiche sei locali durante i controlli svolti dalla polizia di Stato mirati al contrasto delle attività illegali e al controllo di esercizi commerciali. Nei confronti di tre cittadini è stata emessa una.🔗 Leggi su Torinotoday.it San Salvario, smascherata una sala adibita al gioco d’azzardo in bar-ristoranteNel quartiere San Salvario di Torino sono state identificate 125 persone e sottoposti a verifiche sei locali durante i controlli svolti dalla polizia...