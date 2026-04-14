Samsung One UI 8.5 | la rivoluzione arriva anche su S23 e serie A

Samsung ha annunciato l’espansione del programma beta di One UI 8.5, introducendo nuovi dispositivi della serie S23 e A tra quelli coinvolti nel test software. L’obiettivo è aggiornare il sistema operativo e migliorare l’esperienza utente, con una distribuzione che riguarda ora anche questi modelli. La fase di testing continua, coinvolgendo un numero crescente di utenti e dispositivi, con l’intento di perfezionare l’aggiornamento prima del rilascio ufficiale.

Samsung sta estendendo il raggio d’azione del programma beta per One UI 8.5, includendo nuovi dispositivi nel test software che punta a uniformare l’esperienza utente tra diverse generazioni di smartphone. La nuova ondata di aggiornamenti riguarda modelli della serie S23, i pieghevoli Z Fold5 e Z Flip5, oltre al Galaxy S23 FE e, in una mossa inedita per la fascia media, al modello Galaxy A36, sebbene quest’ultimo sia attualmente limitato al mercato indiano. L’espansione del software verso la fascia media e i modelli precedenti. Il percorso di sviluppo di One UI 8.5 sta seguendo una progressione metodica che mira a coinvolgere un parco dispositivi sempre più vasto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung One UI 8.5: la rivoluzione arriva anche su S23 e serie A Leggi anche: Samsung rompe i confini: AirDrop arriva anche su Galaxy A36 e S23 Dual sim samsung galaxy one ui 8.5 arriva in soccorsoquesto testo analizza l’integrazione delle impostazioni multi-sim in samsung, in particolare con l’arrivo di one ui 8.