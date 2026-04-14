Salvini | Occorrono nervi saldi attacco al Papa fuori luogo

Il vicepremier ha commentato la situazione attuale sottolineando l'importanza di mantenere calma e compostezza di fronte alle tensioni recenti. Ha aggiunto che, in un momento così delicato, non sono appropriate dichiarazioni enfatiche o provocatorie, invitando invece a gestire le questioni con equilibrio e fermezza. Le sue parole si riferiscono a un contesto di polemiche che coinvolgono anche il rappresentante della Chiesa.

“È una situazione complessivamente complicata e delicata, quindi occorrono nervi saldi, equilibrio, non occorrono sparate. Attaccare il Papa è veramente fuori luogo da tutti i punti di vista, quindi lo scontro in questo momento è l’ultima cosa che serve. Occorre la diplomazia”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al Vinitaly di Verona, alludendo all’attacco del presidente Usa, Donald Trump, a Papa Leone XIV. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvini: "Occorrono nervi saldi, attacco al Papa fuori luogo" Trump contro il Papa, la solidarietà della politica al Pontefice: “Fuori luogo e disgustoso”(Adnkronos) – Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Papa Leone XIV. "Civitanovese, c’è da mantenere i nervi saldi""Una partita che non si decide tanto dal punto di vista tattico, ma più a livello mentale perché dovremo essere bravi a non perdere la testa nei...