A Salerno, un pedone è rimasto gravemente ferito al viso dopo essere caduto in via dei Principati. Un pullman che si trovava nelle vicinanze è riuscito ad evitare l’impatto, evitando così conseguenze più gravi. L’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Sul luogo sono giunte le ambulanze per prestare soccorso e trasportare il ferito in ospedale.

Un pedone è rimasto gravemente ferito al viso cadendo in via dei principati. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. L’uomo per cause non note ha perso l’equilibrio proprio davanti ad un pullman di linea che per fortuna è riuscita ad evitare l’impatto con il pedone a terra. A prestare i primi soccorsi i dottori del Centro medico Me situato nelle vicinanze, Fino a quando non è giunta un’ambulanza che per gli accertamenti del caso ha condotto il ferito presso il pronto soccorso del Ruggi di Salerno. FOTO Ospedale Cardarelli, nuovo reparto di Medicina di Urgenza e nuova. Funerali Fabio Ascione, l’anatema del cardinale Battaglia: “Napoli come Saturno, mangia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, pedone cade e si ferisce: pullman evita impatto

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