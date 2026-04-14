Sale l’attesa per la finalissima di Paper Games | da Piacenza sette scuole

L’attesa cresce in vista della finale di Paper Games, il progetto promosso da Comieco e rivolto alle scuole. Alla competizione partecipano sette istituti scolastici provenienti da Piacenza. Paper Games si concentra sull’educazione ambientale e sulla corretta raccolta differenziata di carta e cartone, con un’attenzione speciale ai cartoni per bevande. La finale si svolgerà prossimamente, coinvolgendo gli studenti e le scuole coinvolte nel progetto.

Sale l’attesa per la finalissima di Paper Games, il progetto didattico promosso da Comieco dedicato all’educazione ambientale e alle corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone, con un focus particolare sui cartoni per bevande.L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Sale l’attesa per la finalissima di Paper Games by ComiecoSale l’attesa per la finalissima di Paper Games, il progetto didattico promosso da Comieco dedicato all’educazione ambientale e alle corrette... In attesa di GTA 6, ecco 3 giochi Rockstar Games da recuperare in sconto su Amazon (affrettatevi che sono imperdibili)L’attesa per Grand Theft Auto 6 continua a crescere e ormai l’espressione “prima di GTA 6” è diventata quasi un meme tra i giocatori.