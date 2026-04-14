Sale l’attesa per la finalissima di Paper Games by Comieco
Si avvicina la finale di Paper Games, il progetto promosso da Comieco che coinvolge studenti in attività educative sulla raccolta differenziata di carta e cartone, con un’attenzione specifica ai cartoni per bevande. La competizione si svolge tra diverse scuole che hanno partecipato alle fasi di preparazione e formazione. La finalissima rappresenta l’ultimo step di un percorso dedicato alla sensibilizzazione ambientale attraverso attività pratiche e approfondimenti.
Sale l’attesa per la finalissima di Paper Games, il progetto didattico promosso da Comieco dedicato all’educazione ambientale e alle corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone, con un focus particolare sui cartoni per bevande.L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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