Sale l’attesa per la finalissima di Paper Games by Comieco

Si avvicina la finale di Paper Games, il progetto promosso da Comieco che coinvolge studenti in attività educative sulla raccolta differenziata di carta e cartone, con un’attenzione specifica ai cartoni per bevande. La competizione si svolge tra diverse scuole che hanno partecipato alle fasi di preparazione e formazione. La finalissima rappresenta l’ultimo step di un percorso dedicato alla sensibilizzazione ambientale attraverso attività pratiche e approfondimenti.

Sale l’attesa per la finalissima di Paper Games, il progetto didattico promosso da Comieco dedicato all’educazione ambientale e alle corrette modalità di raccolta differenziata di carta e cartone, con un focus particolare sui cartoni per bevande.L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nel Chietino arriva la Paper week di Comieco: attività per sensibilizzare sul riciclo di carta e cartoneDal 13 al 19 aprile arriva nel Chietino la Paper week, ossia la settimana nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e...

Al via la VI Edizione della Paper Week di Comieco: in Puglia 9 iniziative e 10 impianti aperti: c’è la Spagnuolo di ManfredoniaAL VIA LA VI EDIZIONE DELLA PAPER WEEK DI COMIECO: IN PUGLIA 9 INIZIATIVE E 10 IMPIANTI APERTI PER RACCONTARE IL RICICLO DI CARTA E CARTONE.