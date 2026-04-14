Un uomo coinvolto in un episodio inquietante a Sarajevo ha ammesso di aver mentito sui propri trascorsi, dichiarando di aver millantato un passato che non gli appartiene. In un lungo racconto, ha spiegato di aver conosciuto alcune persone più di trent'anni fa, in occasioni legate a un poligono di tiro o a attività politiche. La confessione arriva dopo che si sono susseguite accuse legate a un tentativo di entrare in contatto con gruppi militari stranieri.

“I nomi? Sono persone che ho conosciuto più di 30 anni fa al poligono di tiro o facendo attività politica. Non me li ricordo, ma anche se me li ricordassi non metterei nei guai persone che non hanno fatto nulla di male, e magari sono già morte”. Il pensionato 65enne di Acqui Terme, tra i quattro indagati per omicidio volontario nell’inchiesta coordinata dal pm Alessandro Gobbis sui cosiddetti ’cecchini del weekend’, italiani che negli anni ’90 si sarebbero uniti alle milizie serbo-bosniache per sparare sui civili intrappolati a Sarajevo sotto assedio, nega di aver mai combattuto in Bosnia, bollando come una millanteria quanto aveva riferito ad alcuni cronisti, ossia di essersi unito negli anni ’90 a un gruppo paramilitare serbo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Safari dell’orrore a Sarajevo, il missino che voleva fare il foreign fighter: “Ho millantato, sono stato un idiota”

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Ha negato di aver partecipato ai 'safari della morte' durante l'assedio della città bosniaca. IL VIDEO - facebook.com facebook

«Una persona soprannominata “il Francese”, che organizzava i “safari umani” a Sarajevo tra il 1992 e il 1996, ha dichiarato che vi hanno partecipato 230 italiani e altrettanti cittadini di altri Paesi occidentali». Ezio Gavazzeni. #PresaDiretta x.com