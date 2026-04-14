Ryu Jun Yeol e Hong Kyung | possibile colpo Netflix per Outback

Due attori sono coinvolti in trattative per un nuovo drama di Netflix chiamato Outback. Si tratta di Ryu Jun Yeol e Hong Kyung, che potrebbero interpretare i ruoli principali nella serie. La produzione è attualmente in fase preliminare e non sono ancora stati comunicati dettagli sul cast completo o sulla data di uscita. La conferma ufficiale sulla collaborazione non è ancora arrivata.

Ryu Jun Yeol e Hong Kyung sono al centro di una possibile collaborazione per un nuovo drama Netflix intitolato Outback. Le indiscrezioni riguardanti il cast sono emerse tra il 13 e il 14 aprile, portando i rispettivi agenti a confermare che entrambi gli attori stanno valutando la proposta. L’evoluzione delle trattative per il progetto Outback. Le prime notizie su una possibile partecipazione di Ryu Jun Yeol come protagonista nel ruolo di Hans sono circolate lo scorso 13 aprile. Il secondo tassello del mosaico è arrivato il giorno successivo, il 14 aprile, quando è stato riportato il possibile ingresso di Hong Kyung nel cast della produzione....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ryu Jun Yeol e Hong Kyung: possibile colpo Netflix per Outback Goretzka al Milan è un colpo davvero possibile? Ecco quanto deve investire il club nel colpoCalciomercato Milan, mancano sempre meno giorni alla fine del campionato e all'inizio della sessione estiva di mercato. Leggi anche: Le migliori serie spagnole di Netflix (da recuperare il prima possibile)