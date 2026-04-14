Ruvido umano con Mariangela Gualtieri al teatro di Anghiari

Al teatro di Anghiari si apre la stagione teatrale 2026 con lo spettacolo intitolato «Sedut!», inserito nel cartellone della rassegna. L’evento si svolge il 14 aprile e vede protagonista l’attrice Mariangela Gualtieri. La rappresentazione fa parte di una programmazione che si svolge nel corso dell’anno, con diversi appuntamenti previsti fino alla fine della stagione. La data e il titolo sono stati comunicati ufficialmente dall’organizzazione del teatro.

Arezzo, 14 aprile 2026 – «Sedut!» questo il titolo della stagione teatrale (1996) 2026 del teatro di Anghiari. Sabato 18 aprile alle 21 andrà in scena «Ruvido umano» con Mariangela Gualtieri con musica e canto dal vivo di Lemmo per la regia di Cesare Ronconi. Dopo le esperienze con artisti come Stefano Battaglia, Mario Brunello, Uri Caine, Paolo Fresu, Silvia Colasanti e altri, Mariangela Gualtieri si avventura per la prima volta nell ’intreccio fra versi e musica elettronica, in un accurato lavoro con Lemmo e il suo universo sonoro. Musica che impasta rumori, suoni, melodie in una scrittura ben connotata, nella quale la strana parola della poesia pare trovare la sua pista da ballo, ma anche il suo più profondo silenzio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Ruvido umano» con Mariangela Gualtieri al teatro di Anghiari Premio Emilia-Romagna cultura 2026 a Mariangela Gualtieri, il sindaco: "Punto di riferimento culturale e umano"A nome di tutta l’amministrazione comunale il sindaco Enzo Lattuca esprime profonda soddisfazione per il conferimento del Premio Emilia-Romagna... Leggi anche: Teatro: al Coccia Giampiero Ingrassia e Mariangela Bargilli con "Ti ho sposato per allegria" Che forza insolente hanno i fiori. Pompano il colore per tutta la camera. Ridono così forte nel morire. Tornano sempre ... https://cctm.website/mariangela-gualtieri-fiori/ Mariangela Gualtieri - facebook.com facebook