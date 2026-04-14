Dal 7 maggio, l'aeroporto di Roma Fiumicino offrirà un nuovo volo diretto verso Seattle, operato da Delta Air Lines. La compagnia aerea ha annunciato il lancio di questa rotta, che collegherà i due scali senza scali intermedi. La rotta si inserisce tra le numerose destinazioni servite dall'aeroporto romano, ampliando le opzioni di collegamento con la West Coast degli Stati Uniti.

Dal 7 maggio, lo scalo di Roma Fiumicino accoglierà un nuovo collegamento diretto con Seattle grazie alla linea inaugurata da Delta Air Lines. La mossa strategica mira a potenziare i flussi verso la West Coast statunitense, sfruttando anche la rilevanza internazionale di Seattle come città ospitante dei Mondiali di calcio 2026. Il nuovo servizio transatlantico sarà garantito quattro volte ogni settimana attraverso l’impiego di un Airbus A330-900neo, un velivolo di ultima generazione progettato per le lunghe distanze. Con questo inserimento nel programma operativo, il numero di destinazioni servite dalla compagnia americana partendo dalla capitale laziale sale a sei, includendo città come Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis, New York-JFK e, appunto, la nuova rotta per la costa pacifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma-Seattle: Delta lancia il nuovo volo verso la West Coast

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