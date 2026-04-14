Roma neonata di tre mesi rischia di soffocare nel lettino | ricoverata al Gemelli è gravissima

Una bambina di soli tre mesi è stata portata d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma dopo aver avuto un arresto cardiaco causato da problemi respiratori. La piccola, che si trovava nel suo lettino, ha mostrato segni di soffocamento. I medici stanno cercando di stabilizzarla mentre proseguono le verifiche sulle cause dell’incidente. La bambina si trova in condizioni critiche.