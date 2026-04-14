Roma neonata di tre mesi rischia di soffocare nel lettino | ricoverata al Gemelli è gravissima
Una bambina di soli tre mesi è stata portata d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma dopo aver avuto un arresto cardiaco causato da problemi respiratori. La piccola, che si trovava nel suo lettino, ha mostrato segni di soffocamento. I medici stanno cercando di stabilizzarla mentre proseguono le verifiche sulle cause dell’incidente. La bambina si trova in condizioni critiche.
Una neonata di tre mesi è stata ricoverata all'ospedale di Gemelli di Roma in condizioni gravissime: è andata in arresto cardiaco a causa di difficoltà respiratorie.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Schiacciata dal padre durante il sonno, muore una bimba di 10 mesi. Era stata ricoverata al GemelliÈ morta la bambina di 10 mesi, che era arrivata domenica al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni critiche.
Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook
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