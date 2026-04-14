A Roma, si parla di un possibile ruolo di “Garante” per Daniele De Rossi, in risposta alle recenti tensioni nel club. La situazione si inserisce in un quadro di cambiamenti e movimenti tra le panchine di diverse squadre italiane, dove i nomi di ex calciatori vengono spesso considerati per ruoli di responsabilità. La questione riguarda anche le strategie di gestione e le decisioni prese dai dirigenti in vista delle prossime stagioni.

Il valzer delle panchine non concede tregua e i precedenti pesano come macigni. Se la scorsa stagione, dopo il miracolo salvezza con il Genoa, il nome di Patrick Vieira era finito prepotentemente nei radar dell’ Inter, oggi un cortocircuito simile sta travolgendo Daniele De Rossi. L’ex Capitan Futuro, dopo aver accarezzato la guida della Nazionale Italiana, è tornato a essere l’ombra più ingombrante su Trigoria. L’indiscrezione di un suo clamoroso ritorno sulla panchina della Roma ha letteralmente incendiato la piazza: non si tratta di una semplice suggestione di mercato, ma della scossa elettrica di chi conosce ogni centimetro del centro sportivo e ha già dimostrato di saper gestire la pressione di un ambiente che lo riconosce come unico, vero garante dell’identità giallorossa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, effetto De Rossi: il ritorno del “Garante” per salvare Trigoria

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