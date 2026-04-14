Roma è morta la neonata di 3 mesi soccorsa in casa in arresto cardiaco

Una neonata di tre mesi è deceduta al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stata portata in condizioni critiche dopo essere stata trovata senza vita nella sua abitazione alla Balduina. La bambina era stata soccorsa lunedì 13 aprile e trasportata in ospedale in arresto cardiaco. Le fonti sanitarie riferiscono che è deceduta alle prime ore di martedì 14 aprile a causa delle conseguenze dell’arresto cardiaco.

È morta la neonata di 3 mesi trovata esanime lunedì 13 aprile nella sua abitazione alla Balduina. La piccola, come riferito a RomaToday da fonte sanitarie, è deceduta alle 6 di martedì 14 aprile al policlinico Agostino Gemelli - dove era stata ricoverata - per le conseguenze dell’arresto.🔗 Leggi su Romatoday.it Moncalieri, neonata morta dopo arresto cardiaco in casa: genitori indagati, chiesta l’assoluzioneIl papà non riusciva ad alzarsi dal letto per un forte mal di schiena, la mamma era al lavoro. Morta la neonata che ha smesso di respirare in casa a Roma: il decesso al GemelliÈ morta la bambina di tre mesi ricoverata ieri d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, per un soffocamento dalle cause sconosciute.