Rolex celebra un secolo di Oyster | ecco il nuovo 41 in oro e acciaio

Durante il Watches and Wonders 2026 a Ginevra, Rolex ha presentato il nuovo Oyster Perpetual 41, un orologio in oro e acciaio. Questo modello segna il centenario della cassa impermeabile Oyster, introdotta nel 1926. La presentazione si è svolta nel contesto di un evento dedicato alle novità del settore orologiero, con attenzione rivolta alle innovazioni e alle celebrazioni di storiche tappe dell’azienda.

A Ginevra, nel cuore pulsante del settore orologiero durante il Watches and Wonders 2026, Rolex ha svelato il nuovo Oyster Perpetual 41, un modello che punta tutto sulla celebrazione del centenario della cassa impermeabile Oyster, nata nel 1926. La casa svizzera ha scelto di non puntare su eccessi tecnologici o estetiche provocatorie, ma di presentare un pezzo che riassume un secolo di storia dell’orologeria moderna attraverso una linea che fonde l’acciaio con tocchi preziosi. L’estetica del ritorno alle radici e il dettaglio del metallo prezioso. La strategia comunicativa della maison per questo lancio si definisce come l’incoronazione dell’essenziale, un concetto che trova riscontro diretto nella scelta di abbassare i toni rispetto al lusso più rumoroso che spesso caratterizza le grandi esposizioni internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rolex celebra un secolo di Oyster: ecco il nuovo 41 in oro e acciaio Il nuovo Rolex Daytona di Carlos Alcaraz è molto più di un Rolex DaytonaC'è chi rimane fedele al proprio Rolex e chi, pur restando fedele a Rolex, ama cambiare modello. Guerra e normalità sospesa, una veronese sotto il cielo oro e acciaio di DubaiIl cielo sopra Dubai, in queste ore, è un contrasto violento tra la luce dorata della sempiterna estate emiratina e boati improvvisi che spezzano la... Dopo 3 ANNI di attesa: UNBOXING NUOVO ROLEX in collezione.