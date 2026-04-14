Rogo a Crans il sindaco interrogato dai pm Sequestrato il cellulare solo dopo tre mesi e mezzo

Dopo più di tre mesi dall’incendio al Constellation e oltre un mese dalla sua iscrizione nel registro degli indagati, il sindaco di Crans Montana è stato ascoltato ieri dagli inquirenti svizzeri. Durante l’interrogatorio, è stato sequestrato il suo cellulare, ma solo dopo un lungo periodo di attesa. La vicenda ha attirato l’attenzione sui tempi e le modalità delle procedure investigative nel caso dell’incendio.

Ferraud ha risposto alle domande dei magistrati: "Non sapevo dei problemi nei controlli". I legali delle famiglie: "Ora tocca alla politica" Tre mesi e mezzo dopo la strage al Constellation, e a oltre un mese dalla sua iscrizione sul registro degli indagati, il sindaco di Crans Montana è stato interrogato ieri dagli inquirenti Svizzeri. E solo in questa sede, gli è stato sequestrato il cellulare. Tempi della giustizia elvetica che ormai abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, con i sequestri tardivi dei dispositivi agli indagati, a partire da quelli dei coniugi Moretti. Nicolas Ferraud non si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha affrontato tutte le domande, a tratti provato, commosso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rogo a Crans, il sindaco interrogato dai pm. Sequestrato il cellulare solo dopo tre mesi e mezzo Crans-Montana, sindaco interrogato sul rogo del Constellation: sequestrato il suo cellulareIl sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato interrogato dai pm in merito all'incendio di Capodanno nel quale sono morte 41 persone 41. Rogo del Constellation, interrogato il sindaco di Crans-Montana: sequestrato il cellulare. È indagato da marzoLa sua iscrizione nel registro degli indagati era arrivata, a dire delle parti civili, con grave ritardo solo nei primi giorni di marzo. Nicolas Féraud indagato per il rogo del locale Constellation - facebook.com facebook