Roberto Zibetti al Teatro Trastevere con Il Manoscritto | va in scena il confronto con la coscienza

Al Teatro Trastevere è andato in scena “Il Manoscritto”, uno spettacolo che mette in scena il confronto tra due coscienze attraverso un’opera di teatro povero. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sul rapporto tra sé stessi e le proprie paure, evidenziando la difficoltà di distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico in un percorso di introspezione senza l’uso di scenografie elaborate.

di Emilia Filocamo L’ incontro tra due coscienze, il teatro come arte povera, il confronto con le proprie paure e la necessità di distinguere il vero dal falso. Non è la prima volta che intervisto Roberto Zibetti, attore conosciuto sia a teatro che al cinema grazie a collaborazioni con i più grandi registi, da Abel Ferrara a Marco Tullio Giordana, passando per Bernardo Bertolucci. E questo lasso di tempo intercorso tra la prima intervista, avvenuta più di dieci anni fa e la presente, mi ha fornito nuove coordinate. Lo raggiungo telefonicamente per raccontare il suo debutto come protagonista al Teatro Trastevere di Roma venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile nello spettacolo “ Il Manoscritto” di Baret Magarian.🔗 Leggi su Ildenaro.it Il Manoscritto: Roberto Zibetti al Teatro TrastevereCosa: Il Manoscritto, spettacolo teatrale e immersivo scritto da Baret Magarian, con la regia e l’interpretazione di Roberto Zibetti. Leggi anche: "Il manoscritto", spettacolo al Teatro Trastevere di Roma #ilmaestro di Andrea di Stefano Pierfrancesco favino, Valentina belle', dora romano, Roberto zibetti , Paolo briguglia, e in un cameonla, sempre bellissima, edwige fenech Bellissimo film Uno straordinario Pierfrancesco favino Solo che quello che è successo a - facebook.com facebook