Ripalta Arpina | 70enne in tribunale per insulti al sindaco

Un uomo di 70 anni è comparso davanti al giudice per rispondere di diffamazione dopo aver inviato diversi messaggi telematici al sindaco del comune di Ripalta Arpina. La vicenda riguarda comunicazioni che, secondo l’accusa, avrebbero contenuto insulti e offese nei confronti dell’amministratore locale. L’udienza si è svolta nelle scorse ore, con l’imputato presente in aula e assistito dal suo avvocato.

Un residente di 70 anni, identificato come Leonardo, affronta un processo per diffamazione a seguito di una serie di comunicazioni telematiche inviate al primo cittadino di Ripalta Arpina. Pietro Torazzi, il sindaco coinvolto, ha deciso di agire come parte civile nel procedimento giudiziario, avvalendosi della consulenza legale di Doriano Aiolfi, che ricopre contemporaneamente la carica di sindaco di Bagnolo Cremasco. Le comunicazioni che hanno innescato il contenzioso legale. La vicenda giudiziaria affonda le radici in una sequenza di messaggi elettronici spediti dall’imputato tra l’estate e l’autunno del 2024. Il primo episodio risale al 5...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ripalta Arpina: 70enne in tribunale per insulti al sindaco Acqua rubata al vicino, il Tribunale derubrica il reato: condanna minima per 70enne irpinoUn settantenne della provincia di Avellino era imputato per furto aggravato dal mezzo fraudolento (artt. Volantini di insulti in tribunale. Camera penale: "Gesto grave". Al vaglio impronte e immaginiPiù che il sistema giudiziario e la magistratura, l’autore di una decina di volantini zeppi di insulti, comparsi l’altra mattina davanti al... Argomenti più discussi: Messaggi diffamatori al sindaco di Ripalta Arpina: 70enne a processo; Britney Spears entra in riabilitazione dopo l’arresto: Ha toccato il fondo; Roma, Gasperini in bilico: possibile ritorno di De Rossi in panchina; Emofilia, priorità Conferenza corsi laurea ‘formazione in Medicina e dialogo con pazienti’ ?. Ripalta Arpina, nuovo asilo nido: a settembre parte l'attività - facebook.com facebook