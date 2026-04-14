Rinasce lo storico punto prelievi di viale Bolognesi | esami del sangue e check-up senza prenotazione

A Forlì riapre lo storico punto prelievi di viale Bolognesi, ora gestito da Synlab Italia. Il nuovo centro medico, inaugurato martedì in via Domenico Bolognesi 11, offre servizi di esami del sangue e check-up senza bisogno di prenotazione. La presenza della società specializzata in diagnostica amplia l’offerta sanitaria privata nella zona centrale della città, con un servizio più accessibile e immediato per i cittadini.

Si amplia l'offerta sanitaria privata nel cuore di Forlì. È stato inaugurato martedì il nuovo centro medico di via Domenico Bolognesi 11, che segna il debutto ufficiale in città di Synlab Italia, azienda specializzata nella medicina di laboratorio e diagnostica. La struttura, operativa già da.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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