Rido di Savio un mese e mezzo di spettacoli | ci sarà anche Gianluca Impastato

Al Lido di Savio Village prende il via una serie di spettacoli di cabaret che si svolgeranno per circa un mese e mezzo durante l’estate 2026. La rassegna include la partecipazione di artisti noti nel panorama della comicità italiana, tra cui anche Gianluca Impastato. Gli eventi sono stati annunciati come parte di un programma dedicato all’intrattenimento, con l’obiettivo di portare risate e divertimento al pubblico presente sul territorio.