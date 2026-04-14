Rido di Savio un mese e mezzo di spettacoli | ci sarà anche Gianluca Impastato
Al Lido di Savio Village prende il via una serie di spettacoli di cabaret che si svolgeranno per circa un mese e mezzo durante l’estate 2026. La rassegna include la partecipazione di artisti noti nel panorama della comicità italiana, tra cui anche Gianluca Impastato. Gli eventi sono stati annunciati come parte di un programma dedicato all’intrattenimento, con l’obiettivo di portare risate e divertimento al pubblico presente sul territorio.
L’estate 2026 si accende di risate e spettacolo al Lido di Savio Village, che presenta una rassegna di cabaret di alto livello con alcuni tra i più apprezzati protagonisti della scena comica italiana. Il calendario, ricco e variegato, è il risultato della direzione artistica curata da Landella.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Sta tornando la rassegna comica di Lido di savio ! Nuovi comici , tante risate ! Fidati della nostra selezione artistica che da anni porta grandi nomi della tv ! - facebook.com facebook