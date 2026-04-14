Ricostruito l’omicidio di via del Villino | Yuleysi nelle chat con l’occhio nero

Nella giornata di oggi a Siena si è svolta l’udienza riguardante il caso di un omicidio avvenuto in via del Villino. Durante la discussione, le forze dell’ordine hanno condiviso dettagli sulle chat di uno dei sospettati, in cui si fa riferimento a una donna con un occhio nero. La polizia ha inoltre riferito che l’indagato avrebbe maltrattato la compagna e custodiva numerose cartucce di fucile in casa.

Siena, 14 aprile 2026 – Impassibile. Anche quando in aula la polizia ha detto che maltrattava la compagna e che teneva in casa tante cartucce per il fucile. Una di queste, una Rottweil calibro 16, aveva colpito Ana Yuleisy Mayoma Casanova – 33 anni, colombiana ma da una vita a Siena – in mezzo agli occhi. Uccidendola sul colpo, il 10 agosto 2024, nella casa in via del Villino. Non ha fatto una grinza per l’intera udienza, Fernando Porras Baloy, 28 anni, attualmente in carcere perché accusato dell’omicidio, con l’aggravante dei maltrattamenti, della donna che lavorava come cuoca in un locale del centro storico cittadino. Il processo Il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricostruito l’omicidio di via del Villino: “Yuleysi nelle chat con l’occhio nero” Omicidio di via del Villino, dieci testimoni: "Cancellati 1000 messaggi con la vittima"Siena, 10 febbraio 2026 – “Filmai tutta la stanza, da sotto il letto spuntava un fucile, ce l’aveva indicato il 118". Omicidio di via del Villino, la polizia porta di nuovo in carcere Porras BaloyOmicidio di via del Villino, Fernando Porras Baloy torna in carcere a Santo Spirito. Argomenti più discussi: Ricostruito l’omicidio di via del Villino: Yuleysi nelle chat con l’occhio nero; Omicidio di Pierina Paganelli, Dassilva in aula: Manuela copre qualcuno o se stessa; Processo Pierina, il consulente della difesa che ha ricostruito l’omicidio: Coltello non usato da una persona esperta o da un militare; Giacomo Bongiorni colpito anche quando era a terra, la ricostruzione dell'aggressione a Massa. Secondo quanto ricostruito finora, la dinamica dell’aggressione non si esaurisce in un unico gesto violento - facebook.com facebook Uno studio ha ricostruito l'origine di una particolare anomalia, che potrebbe aver influenzato anche la formazione dei ghiacci del continente x.com