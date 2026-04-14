Oggi, nella piscina comunale di Riccione, si sono riuniti 687 nuotatori provenienti da diverse regioni per partecipare agli Assoluti primaverili Unipol in vasca lunga. La manifestazione, iniziata martedì 14 aprile 2026, rappresenta un momento importante per i partecipanti in vista delle qualificazioni per le prossime competizioni nazionali ed internazionali. La competizione si svolge con numerose gare individuali e di squadra nel corso della giornata.

Le acque della piscina comunale di Riccione si animano oggi, martedì 14 aprile 2026, per l’apertura degli Assoluti primaverili Unipol in vasca lunga. La manifestazione, che si protrarrà fino al 18 aprile, vede protagonisti 687 atleti, suddivisi in 372 uomini e 315 donne, provenienti da ben 164 diverse società sportive. Questo primo grande appuntamento stagionale mette in campo un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette, fungendo da banco di prova fondamentale per delineare la composizione della nazionale italiana in vista degli imminenti Europei di Parigi previsti per agosto. La sfida tecnica per i biglietti di Parigi. Il programma della prima giornata è strutturato per offrire indicazioni immediate sulla qualità del nuoto italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione, sfida in vasca: 687 nuotatori lottano per Parigi

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