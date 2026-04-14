Riapre il sottopasso Spezia a Torino ma scattano nuovi stop | tre gallerie chiuse in settimana per manutenzione

Il sottopasso Spezia a Torino riapre al traffico mercoledì 15 aprile dopo essere stato chiuso da gennaio a causa di un incendio che ha interessato l’uscita di sicurezza. Tuttavia, nelle settimane successive, tre gallerie saranno chiuse temporaneamente per lavori di manutenzione. La riapertura riguarda la strada principale, mentre le altre gallerie resteranno interdette al transito per alcuni giorni.

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile verrà riaperto al transito il sottopasso Spezia, chiuso da gennaio a seguito di un incendio che ha interessato l’uscita di sicurezza. Sono stati ripristinati gli impianti di illuminazione e di controllo del sottopasso, rinnovati gli impianti di sicurezza, le.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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